Manfredonia, ripopolamento delle lepri da parte di ATC

Di:

Manfredonia, 10 giugno 201. Il 9 giugno 2018 si è tenuto il ripopolamento delle lepri da parte dell’Atc per alcuni comuni della provincia di Foggia, tra i quali Manfredonia. Il tutto sotto gli occhi degli organi preposti e alcuni membri di associazioni venatorie: Lorenzo Saracino per Fidc, e Vanio Ciccone per Arci caccia.

“Grazie al contributo annuo dei cacciatori possiamo rivedere nelle nostre campagne da alcuni anni questa specie bellissima e molto scaltra. “Lancio un appello alle scolaresche che se vogliono in futuro possono far assistere queste bellissime scene ai bambini, come ha fatto un cacciatore portando il proprio figlio”.

Il presidente Arci Caccia Manfredonia Luigi Le Noci

FOTOGALLERY