Maratona e Ultramaratona del Gargano, l’appuntamento si rinnova

Foggia. Si terrà domenica 17 giugno a Cagnano la 14° Maratona e la 6° UltraMaratona del Gargano, tradizionali appuntamenti per gli amanti delle lunghe distanze, che annualmente si ritrovano nel centro garganico per onorare una gara fisicamente impegnativa ma emozionante per il panorama e l’accoglienza riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. In programma la 50 km e la maratona alle quali si affiancano la mezza maratona e la 10 km, fortemente volute da Pasquale Giuliani, ideatore e organizzatore della manifestazione per coinvolgere il maggior numero di persone in quella che sta diventando sempre più una festa di inizio estate per i podisti di tutta Italia e per le loro famiglie.

A testimonianza del gradimento del percorso, della qualità dell’organizzazione è il riconoscimento attribuito dalla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) al GS Stracagnano, società organizzatrice della gara insieme alla Parrocchia Santa Maria della Pietà e alla ProLoco di Cagnano Varano, che ha scelto questa manifestazione per assegnare il titolo italiano di maratona. Importante per la riuscita della manifestazione è il contributo del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, della Croce Rossa di Sannincandro Garganico, del gruppo Volontari del Soccorso

di Cagnano Varano. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cagnano Varano e fortemente sostenuta dal Parco Naturale del Gargano, come ulteriore riconoscimento della vocazione turistico-promozionale della gara.

Confermato il percorso tradizionale, grazie alla collaborazione con l’Atletico Sannicandro Garganico, le gare si svolgeranno sulla strada che collega i comuni di Cagnano e Sannicandro, dove è previsto il giro di boa per le gare più lunghe.

L’edizione 2018 presenta la novità del cambio orario della partenza, dal primo pomeriggio del sabato che regalava ai podisti la bellezza del tramonto garganico alla partenza mattiniera, alle 8:30, sicuramente entusiasmante ed egualmente ricca di colore ed emozioni. Come tradizione dopo la gara, nello spazio antistante l’oratorio della Parrocchia delle Grazie ci sarà il pasta party, per gli atleti e le famiglie.

Per informazioni e comunicazioni www.maratonadelgargano.it