“Sangalli Vetro, i lavoratori protagonisti del proprio futuro”

Manfredonia, 10 giugno 2018. In replica alle dichiarazioni odierne del sindacalista della Cgil, Luigi Lauriola , il sig. Massimo Ciuffreda, Rsu della Sangalli Vetro Manfredonia replica “Alle dichiarazioni del sig. Luigi Lauriola odierne sono doverose delle repliche che sottolineano una sana ricostruzione della verità dei fatti: oggi si è riunita l’assemblea di fabbrica per comprendere se accettare o meno la proposta a un accordo dell’articolo 47 (della Legge fallimentare) tra la società Şişecame i lavoratori della Manfredonia Vetro. Di fronte a una mancata presentazione di un piano industriale in sede regionale, alla presenza del dottor Leo Caroli, ha creato scalpore tra gli operai al punto di non fidarsi della genuinità del programma industriale per la ripartenza dell’intero sito. Infatti, il gruppo Şişecamha più volte ripetuto, sia in Assindustria che a Bari, di essere impossibilitato nel presentare un programma definito per il rifacimento del forno fusorio. Essendo stato presentato un ricorso da parte della Elliot (Elliott Management Corporation, nota anche semplicemente come Fondo Elliot,ndr) , investendo circa 5 milioni di euro sul personale, garantendo la riassunzione dell’intero personale della Sangalli Vetro Manfredonia dal primo gennaio 2019, ma soprattutto presentando i progetti industriali alla Regione che garantiscono il rifacimento del suddetto forno.

Di conseguenza, i lavoratori oggi hanno semplicemente praticato la scelta tra chi si è già garantito in Regione Puglia e ha permesso a tutti i lavoratori di usufruire di 2 anni di ammortizzatori sociali, la Elliot, e tra chi ancora non più tardi dello scorso venerdì 8 giugno 2018, si è ostinata a non presentare il progetto per il rifacimento del forno fusorio”.

Si precisa infine che la Sangalli Vetro Manfredonia sarà gestita direttamente da Nikolas Pressas, Amministratore delegato – dice Ciuffreda – del citato fondo Elliot”.

A cura di Massimo Ciuffreda, Rsu Sangalli Vetro Manfredonia

