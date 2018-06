Successo per la “Biciclettata blu” a Zapponeta (Fotogallery)

Di:

Zapponeta, 10 giugno 2018. Si è svolta stamani, domenica 10 giugno, a Zapponeta, quest’anno insignito con il vessillo della Bandiera blu, la manifestazione “Biciclettata blu”, a cura dell’associazione sportiva Italsud Aurora, condotta da Di Noia Gianni.

Si tratta di una delle numerose iniziative pro-bandiera blu che le associazioni del territorio sono in procinto di realizzare per l’estate 2018 in collaborazione con il Comune di Zapponeta.

Si prevedono più di 50 iniziative turistico-sportive per i cittadini e per i villeggianti per la stagione balneare 2018.

La biciclettata blu, una giornata per le famiglie e per i bambini, all’insegna dell’educazione ambientale, alla scoperta della mobilità lenta. Il presidente Gianni Di Noia: è importante insegnare ai nostri figli, sani stili di vita, buon cibo, tanta attività sportiva. Numerosissime le famiglie, e molti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato entusiasti, ognuno con la propria bicicletta. Ogni partecipante ha portato con se una maglietta blu, l’associazione ha fornito il cappellino promozionale dell’iniziativa, rigorosamente di colore blu.

Zapponeta si è colorata di blu. I cittadini festosi, hanno sfilato per le vie cittadine, rallegrando il piccolo centro, quando si è giunto sul lungomare, i numerosi bagnanti presenti sulla calda spiaggia, e nei pressi degli stabilimenti balneari Exotica, Nirvana e Cervo hanno riservato un lungo applauso ai partecipanti all’evento sportivo.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale, i collaboratori e tutti gli sponsor che credono nelle buone iniziative che si realizzano per il paese e per l’intera comunità locale. La manifestazione sarà ripetuta nei prossimi mesi, coinvolgendo anche i villaggi turistici limitrofi”, ha concluso il presidente Gianni Di Noia.

