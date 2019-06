Catturato ad Asti il presunto boss di San Severo di Foggia

Di:

Affonda le radici nell’Astigiano l’0indagine della DDa di Bari che ha portato all’arresto di una cinquantina di persone, facendo emergere la presenza di una mafia autonoma a San Severo, indipendente da quella di Foggia. I poliziotti della 1^ Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Asti, hanno infatti arrestato il presunto boss Roberto Nardino proprio in città. L’uomo, al termine di un prolungato e ininterrotto servizio di pedinamento, è stato individuato in un appartamento nella zona est di Asti; era in città per motivi familiari, spiegano gli inquirenti. Al momento dell’irruzione nell’appartamento da parte degli uomini della Squadra Mobile, non ha opposto resistenza. Dovrà rispondere alle accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla commissione dei reati quali estorsione, traffico internazionale di sostanze stupefacenti e illecita detenzione di armi da guerra (tre kalashnikov e un revolver).

