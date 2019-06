Giordana Angi e Alberto Urso al Centro Gargano

Di:

Manfredonia, 10 giugno, 2019. Continua con grande successo di pubblico la stagione dei grandi appuntamenti del Centro Commerciale Gargano. Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Amici, conclusasi lo scorso 25 maggio, il Centro Gargano è pronto ad ospitare i due super finalisti. Martedì 25 giugno, ore 18.00 , la cantautrice 25enne italo francese, Giordana Angi, finalista di Amici e premio della critica 2019, si esibirà in un mini live per presentare alcuni brani del suo ultimo album “Casa”.

Al termine dell’esibizione, Giordana incontrerà i suoi fan per il Firmacopie. Sabato 29 giugno, ore 18.00, è la volta di Alberto Urso, il 21enne messinese cantante lirico e polistrumentista vincitore di Amici 2019 e premio Tim. Alberto incontra tutti i suoi fan per firmare le copie del suo primo album “SOLO”. Due grandi appuntamenti da non perdere.

Si ricorda che per accedere all'area firmacopie è necessario possedere il cd dell'artista.