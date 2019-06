Incidente a Bologna: morto il rider foggiano Mario Ferrara

Di:

Tragedia della strada a Bologna in via del Lavoro, all’incrocio con via Vestri. Il motorino di un portapizze, Mario Ferrara di 51 anni, ha impattato con una volante della polizia. Per Mario non c’è stato nulla da fare. Il motorino stava percorrendo via del Lavoro provenendo da via Stalingrado, mentre l’auto della polizia sopraggiungeva dal lato opposto. Quando Ferrara ha cercato di svoltare alla propria sinistra, all’altezza appunto di via Vestri, l’auto l’ha centrato in pieno, sbalzandolo con tutto il mezzo a una trentina di metri di distanza.

fonte https://www.laprimapagina.it/2019/06/10/foggia-incidente-a-bologna-morto-il-rider-mario-ferrara/