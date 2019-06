Meteo Puglia: Sereno o poco nuvoloso grazie all’alta pressione

Bari, 10 giugno 2019. Meteo Puglia: i massimi del promontorio subtropicale di matrice africana continuano ad interessare Basilicata, Molise e Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nube cumuliforme in sviluppo nelle ore pomeridiane a ridosso della dorsale appenninica. Temperature senza variazioni degne di nota e ancora tipicamente estive, con valori diurni diffusamente prossimi o superiori alla soglia dei 29-31°C; caldo molto intenso su Materano, Metapontino, Foggiano e Tarantino, ivi con massime fino ai 35-36°C. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

MARTEDÌ: seppur in parziale flessione per l’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Francia, i massimi del promontorio subtropicale seguitano ad interessare le nostre regioni meridionali, garantendo l’ennesima giornata stabile, perlopiù soleggiata e dai connotati estivi, salvo velature di passaggio comunque non associate a precipitazioni. Temperature in rialzo lungo la fascia adriatica, in calo sul settore ionico; massime ancora prossime o superiori ai 34-36°C su Foggiano, entroterra barese, BAT, Materano e Metapontino. Venti deboli in rotazione dai quadranti meridionali; prevalgono le brezze lungo le coste. Basso Adriatico da quasi calmo a poco mosso; Canale d’Otranto poco mosso.