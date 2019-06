Di:

Il matrimonio era, un tempo, il naturale coronamento del sogno d’amore di due ragazzi. Parlare di semplice convivenza non solo non aveva senso, ma suscitava scalpore e talvolta anche scandalo. I tempi sono mutati e, per fortuna, la libertà di scelta ha prevalso ed oggi non si considera più il matrimonio (canonico o solo civile che sia) come l’unico possibile esito di un rapporto a due. La legge, che alle volte fatica ad adeguarsi alla realtà storica, anche in Italia ha, dopo notevole ritardo e solo parzialmente, assecondato i costumi sociali (anche se non del tutto) dettando una disciplina per i rapporti tra conviventi.

fonte https://www.laleggepertutti.it/284715_rapporti-tra-conviventi