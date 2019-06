I Tarantula Garganica ancora protagonisti in Europa, dal 17 al 19 giugno tour in Spagna

Saranno gli “ambasciatori delle Tarantelle del Gargano” in Spagna: dal 17 al 19 giugno 2019, i Tarantula Garganica si esibiranno in due città della Costa Brava nei pressi di Barcellona, Calella e Pineda de Mar.

Nati nel 2003 i Tarantula Garganica vantano già molteplici esibizioni fuori dai confini nazionali: dall’Inghilterra alla Spagna, dal Portogallo al Belgio, dalla Germania alla Francia, dagli Stati Uniti al Canada, fino alla più recente tournèe in Svizzera dello scorso inverno. A gennaio 2018 hanno inaugurato l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, esibendosi al Parlamento Europeo di Bruxelles, tra qualche giorno saranno protagonisti del XIII World Music Festival di Calella, insieme a più di venti gruppi folk provenienti da quattro continenti.

Saranno tre le esibizioni dei Tarantula Garganica durante il Festival, nelle quali il ritmo e i suoni delle Tarantelle del Gargano riecheggeranno e si contamineranno con le sonorità delle più diverse culture musicali mondiali. La tournèe “Chi nasce e chi more – u timpe è fatte pe l’ammore” è organizzata da Studio Uno in collaborazione con il Festival Internazionale di Calella, grazie al sostegno di Puglia Sounds, nell’ambito del progetto “Programmazione Puglia Sounds Export 2019”.

“Con questa tournèe il gruppo raggiunge 30 concerti internazionali. Siamo sempre onorati di esportare la nostra musica e la tradizione del Gargano e della Puglia all’estero” – commenta il leader dei Tarantula Garganica, Peppe Totaro, e annuncia – “Un momento molto importante per il gruppo che, in vista dei numerosi appuntamenti in tutta Italia dell’imminente tour 2019, si appresta a pubblicare anche un nuovo singolo”.

I TARANTULA GARGANICA – Il gruppo ha all’attivo ben 5 album: “Sope a na muntagne” (2004), “Quelle strette vie del Sud” (2005), “Chi non capisce l’amore abbastanza” (2006), “ ‘Nda nu litte d’amore” (2012) e “Chi nasce e chi more” (2017).

Dal 2008, inoltre, inizia la collaborazione con i Cantori di Monte Sant’Angelo con i quali hanno realizzato altri tre lavori discografici: “All’use antiche” nel 2008, “ ‘Nfanne ‘Nfanne “ nel 2009 ed un libro-cd (2010) in ricordo del cantore di Monte Sant’Angelo, Michele Totaro “Ciucquette”. Dal 2011 il gruppo è impegnato nell’organizzazione del Raduno dei Suonatori di Tarantella, manifestazione che si svolge nel primo weekend di agosto a Monte Sant’Angelo e che già da anni è un riferimento per tutti gli appassionati di musica popolare, giunta alla nona edizione.

LE TOURNÈE INTERNAZIONALI – Le melodie e le danze del Gargano sono sbarcate già nel 2007 presso il prestigioso Robinson College dell’Università di Cambridge UK e in Spagna nell’ambito del noto Festival di Barcellona. Tre le tappe del 2010: alle Olimpiadi invernali di Vancouver (British Columbia-Canada) esibendosi a Casa Italia, quartier generale degli Azzurri e al Centro Culturale Italiano di Vancouver; alla 6^ Giornata italiana tenutasi a Blegny-Mine in Belgio e al Maia Folk Festival sull’Isola di Santa Maria nell’arcipelago delle Azzorre – Portogallo.

Nel 2011 il gruppo ha partecipato alla manifestazione “Le Sud c’est Chic” tenutasi a Bruxelles-Belgio.

Nel 2012 hanno svolto una grande tournée in Europa: al Centro Multiculturale di Parigi, al Centro Culturale Italiano di Londra per “Puglia Excellence”, al Museo delle Culture Europee di Berlino e a “Venez vivre le Gargano à Marchin” esibendosi nel centro culturale di Marchin-Liegi in Belgio.

Nel 2013 la tournée in Canada, con il supporto di Puglia Sounds Export, nell’ambito della manifestazione “Sapori di Puglia”, suonando a New Westminster, Vancouver, Kelowna e Edmonton.

Nel 2016 la tournée in Francia con il supporto di Puglia Sounds Export. Tre concerti tra Parigi e Angers.

Il 10 gennaio 2018 hanno inaugurato l’anno europeo del patrimonio culturale esibendosi nel Parlamento Europeo di Bruxelles nell’ambito della manifestazione “la musica e le tradizioni popolari del Gargano”.

Nel 2018 la tournée in Svizzera con il supporto di Puglia Sounds Export. Due concerti nel Canton di Zurigo.