Foggia, 10 giugno 2019. “E se ne va, Franco Landella se ne va”. Il coro, di derivazione calcistica, lo intonano i supporters assiepati davanti al comitato di viale Di Vittorio, centro di tutta la campagna elettorale del sindaco Franco Landella, che ha vinto il confronto con il suo avversario Pippo Cavaliere. “Se ne va, nel senso che lo supera di 4mila voti, 53,28% contro il 46,72%. Il dato definitivo di affluenza alle urne è del 46,54%, 20 punti in meno del primo turno. La riconferma per la fascia tricolore arriva a qualche sezione ancora da scrutinare. La certezza si avverte dal primo boato della folla che ne acclama il podio, più tardi arriveranno i fuochi d’artificio e il sindaco rieletto. Tanta gente ai bordi della strada, al centro caroselli di macchine festanti. “Abbiamo vinto contro l’odio, contro il fango, contro chi invece di presentare un progetto denigrava e calunniava- dice il sindaco ai microfoni- abbiamo l’ambizione di sfrattare Emiliano dalla Regione. Questa vittoria la dedico a mio suocero, a Massimino, che ha subito calunnie, ma poi la giustizia e l’amore emergeranno. Non ho mai temuto Cavaliere”. Da dove si ricomincia? “Si ricomincia dalle periferie per eliminare il degrado. Il primo atto sarà demolire la scuola Manzoni, un rudere che è simbolo di tutto ciò”.

Il consigliere regionale Giandiego Gatta è raggiante: “Siamo felici, siamo galvanizzati, dopo una serie di risultati negativi del centrodestra questa vittoria, meritatissima, ci fa da viatico per l’anno prossimo. Sono scesi i cavalli di razza nelle liste del centrodestra, siamo scesi uniti, e speriamo di vincere le regionali con la stessa formula magica”.

“Landella è stato ‘mostruoso’- dice Pasquale Rignanese, consigliere di Forza Italia- molti non credevano che potesse vincere le primarie ma da lì è arrivata la carica per il bis”. Il consigliere della Lega Alfonso Fiore: “Una grandissima vittoria, l’ha ‘stracciato’, come si dice in gergo calcistico, anche nel confronto diretto è stato imbattibile, la prima vittoria il 26 maggio, questa l’ha vinta la città di Foggia”. Se fosse una canzone sarebbe “A chi…..darò il mio voto, se non Franco Landella”. Note di commento di Germana Schena, sul palco con Fausto Leali per il concerto del 7 giugno.

La nuova composizione del consiglio comunale

Il centrodestra elegge 19 consiglieri, più il sindaco Landella, così distribuiti:

Forza Italia: Longo, Iaccarrino, Iacovangelo, Di Pasqua, Rignanese, Di Mauro.

Lega: De Martino, Difonso, Fiore, Iadarola, Soragnese.

Lista Destinazione Comune: Morese, Ventura Giuliani.

Fratelli d’Italia:Fusco, Roberto, D’Emilio

Foggia vince: Maffei e Citro.

Centrosinistra

9 i consiglieri del centrosinistra, così distribuiti in base a partiti e civiche

Pd: Azzarone, De Vito, De Pellegrino, Cavaliere (in quota Pd, probabilmente).

La città dei diritti: Scapato e Palmieri.

Senso civico: Leo Di Gioia

Foggia Popolare: Clemente

Foggia civica: Cusmai.

Movimento5s

Tre consiglieri pentastellati: Quarato, Faticato, Norillo.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 10 giugno 2019

