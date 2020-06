Foggia, 10 giugno 2020. Il G.i.p del Tribunale di Foggia ha sostituito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari per, nato il 28.01.1965 a a San Marco in Lamis, accusato di “favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena con l’aggravante mafiosa”. Si fa riferimento alla cattura in un casolare di Apricena di, 38enne di Mattinata,, 38enne di Manfredonia.

Radatti, incensurato, difeso dall’avvocato Angelo Gaggiano del foro di Foggia, è accusato di “aver aiutato Scirpoli, Bonsanto e Pietro La Torre, mettendo loro a disposizione un casolare situato in una cava di Apricena“.

Come pubblicato ieri, dopo la sentenza del processo di I grado con rito abbreviato svoltasi nel Tribunale di Foggia, pari a “1 anno, 9 mesi e 10 giorni” la condanna a carico di Scirpoli, e a “2 anni e 2 mesi” per Bonsanto. Nello scorso aprile 2020, i due uomini erano stati fermati – con Pietro La Torre – nel corso di un’operazione della Squadra Mobile di Foggia.L’attività investigativa della cattura era stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari”.

Come Pietro La Torre, che era ricercato da più di anno e doveva scontare un definitivo di due anni e 8 mesi di reclusione (focus), Francesco Scirpoli è stato ritenuto dagli inquirenti un “elemento di spicco del clan Lombardi-Ricucci-La Torre”. Relativamente a Pietro La Torre, l’avvocato Angelo Gaggiano precisa che l’uomo – attualmente detenuto nel carcere di Foggia – dovrà scontare il definitivo di 2 anni e 8 mesi di reclusione, senza ulteriori contestazioni.

