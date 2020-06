Devastata una palestra a Mattinata, consiglieri regionali FI “Immagini dolorose”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Fi Giandiego Gatta, Nino Marmo, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Una palestra devastata, luoghi dove si sviluppano sani valori sportivi e sociali completamente distrutti: guardare le immagini di ciò che resta della palestra dell’istituto di scuola media di Mattinata provoca un sentimento di vero dolore. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati a stretto giro ed assicurati alla Giustizia, ma resta una profonda amarezza per un gesto vile, probabilmente di gruppo, che ferisce una intera comunità. A tutti coloro che frequentavano con gioia e passione i locali sportivi e ai gestori va tutta la nostra solidarietà, ma non basta: ci appelliamo alla Giunta regionale affinché provveda a stanziare fondi straordinari per la celere riqualificazione degli ambienti. Chiediamo che venga restituito al più presto ai giovani perbene del Comune un luogo di crescita e di svago come la palestra. Siamo sconcertati”.