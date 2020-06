Napoli – Manfredonia, 10 giugno 2020. “Energas conferma che non ci sono le condizioni economiche, sociali e politiche per proseguire con il progetto previsto a Manfredonia e sta valutando iniziative diverse sia dal punto di vista industriale che territoriale. L’azienda è quindi concentrata su altri progetti e non ha nulla da aggiungere a quanto già dichiarato dal presidente, anche per non alimentare le continue polemiche in cui viene suo malgrado coinvolta e che, con l’avvicinarsi degli appuntamenti elettorali, tornano prepotentemente alla ribalta“.

E’ quanto reso noto pochi minuti fa a StatoQuotidiano dall’Energas SpA di Napoli, azienda che ha proposto il progetto per l’installazione di un deposito costiero di Gpl nel territorio di Manfredonia.

Della tematica se ne discute da anni, oggettivamente in modo spropositato: sufficiente leggere gli archivi di StatoQuotidiano per una valanga di interventi, da parte delle associazioni, degli stessi politici, relativi a una progettualità presentata sin dagli anni ’90. Una tematica ritornata in auge, nelle ultime settimane, dopo le dichiarazioni rilasciate da Angelo Riccardi, che aveva preannunciato la “rinuncia” del presidente dell’Energas SpA al progetto nel territorio di Manfredonia. Nonostante siano ancora pendenti i ricorsi al Tribunale Amministrativo regionale, e non ci siano state comunicazioni differenti ai Ministeri di competenza, la “rinuncia” al progetto, interpretando le dichiarazioni della società a StatoQuotidiano, potrebbe essere molto più datata dell’attualità che si continua a dare allo stesso progetto.