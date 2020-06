Firenze e Puglia collegate con un Frecciargento, fermerà a Foggia

(fsnews). Daper la prima volta a bordo di unil Pendolino ETR 600. È una delle novità dell’di, per un’immersione dalnell’arte o nel mare a seconda dei gusti. Con il nuovo collegamento si può partire alle 6:00 dalla stazione die, senza cambiare treno, arrivare per ora di pranzo, alle 13:36, nel centro del. Tappe intermedie ad. Disponibile un Frecciargento diretto anche per il viaggio inverso, con partenza da Lecce alle 16:47 e arrivo a Firenze alle 23:55.

I biglietti sono già acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia, per viaggi in programma fino al termine del periodo estivo. Una comoda soluzione per vivere un’esperienza nelle variegate bellezze italiane, dall’arte toscana alle perle salentine, passando per le meraviglie capitoline, una reggia maestosa, il Sannio rurale, il Gargano e l’incantevole mare pugliese. Fonte: fsnews