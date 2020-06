Grassi durissimo “10 interdittive antimafia nel Gargano”: nomi aziende

prevenzione antimafia, “attraverso una mirata attività di monitoraggio di imprese destinatarie di finanziamenti pubblici, nonchè su attività produttive e commerciali”, come riportato in una nota. Foggia , 10 giugno 2020. Dopo l’emergenza sanitaria Covid in Capitanata, ‘stangata’ della Prefettura di Foggia in materia diantimafia, “attraverso una mirata attività di monitoraggio di imprese destinatarie di finanziamenti pubblici, nonchè su attività produttive e commerciali”, come riportato in una nota.

“Le verifiche, in particolare – precisa la Prefettura di Foggia – hanno ad oggetto le imprese private che instaurano rapporti con la P.A. e nei confronti di quelle che chiedono il rilascio di autorizzazioni comunali, licenze o iscrizioni in Albi pubblici“.

In allegato in basso l’elenco delle aziende interessate.