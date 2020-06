Manfredonia, 10 giugno 2020.e spazi verdi del territorio, gli Ispettori Ambientali Territoriali del corpo volontari Civilis Endas hanno raccolto attraverso foto, video denunce e articoli i casi di incuria e degrado che si trovano nel territorio Sipontino: dall’abbandono di rifiuti ed elettrodomestici che creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto, ad atti di vandalismo, a cantieri lasciati abbandonati.

Oggi si tratta di abbandono rifiuti nel parcheggio comunale del Lungomare Nazario Sauro alle spalle del Club CIVILIS NAUTICO MIRAMARE. All’interno del dossier la mappa con le foto che documentano i luoghi vittime del degrado.

Su facebook inoltre è nato ” EMERGENZA AMBIENTE “ creato dal generale Giuseppe Marasco comandante delle guardie eco ambientali nazionali, in cui tutti possono postare le loro testimonianze fotografiche sull’abbandono di oggetti e rifiuti, dalla prossima settimana, in collaborazione con l’ASE Azienda Speciale Ecologica per migliorare e rendere la città di Manfredonia più pulita ed accogliente.

Potete segnalarci altri luoghi mandando una mail a: presidentenazionalecivilis@virgilio.it .