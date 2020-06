Napoleone Cera “Vicenda giudiziaria, conclusione delle indagini”

, 10 giugno 2020. “Finalmente una buona notizia! Stamattina mi hanno notificato la conclusione delle indagini per la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato. Cosa nota come nota era il fatto che arrivasse la comunicazione di chiusura. Ora però si faccia presto ad accertare e fare chiarezza su una vicenda della quale sono totalmente estraneo avendo agito sempre nell’interesse collettivo. Sono un uomo delle Istituzioni e come tale ho piena fiducia nell’operato della Magistratura”. Lo scrive stamani su facebook il consigliere regionale de I Popolari,

Come riporta anche La Gazzetta del Mezzogiorno, dunque, “la Procura di Foggia ha chiuso le indagini su Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio, accusati di tentata concussione per una serie di nomine e assunzioni tra le Asl e i consorzi di bonifica della Capitanata”. L’inchiesta è del pm Antonio Laronga e Marco Gambardella.