presenta, il nuovo format ideato dai professionisti del nostro staff, cucito perfettamente sulle esigenze culturali più variegate dei nostri lettori.

Un’intera sezione del nostro sito web www.progettifuturi.com è dedicata ad un blog che ospita diverse tipologie di testi: recensioni di libri, esperienze lavorative di importanti professionisti, locali e non, brevi saggi letterari e sulle più disparate tradizioni del mondo e della storia dell’uomo.

Il Presidente Nunzio Favia commenta: “È un progetto che reputo particolarmente fruttuoso, da un punto di vista culturale, si intende; lo considero, infatti, un mezzo per poter entrare in confidenza con i testi e gli autori più importanti della nostra letteratura e di quella straniera, per conoscere i professionisti locali, ognuno con la propria esperienza umana e/o professionale e il fondamentale apporto che hanno dato e continuano a dare nei diversi settori, e ancora un mezzo per conoscere o approfondire tradizioni, usi e costumi, anche molto lontani. Sarà un bel viaggio da condividere con la testata giornalistica Stato Quotidiano , un canale informativo assai valido che è nato e opera nel nostro territorio.”

Il format sarà visibile su STATO QUOTIDIANO ogni Mercoledì alle ore 18:00 a partire dal 17 Giugno 2020.