Prefettura Foggia “Covid, 1 positivo a Manfredonia”. Ma dato non risulta

Manfredonia, 10 giugno 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale risultanodi cui. Lo rende nota alle ore 21.02 di questa sera, 10 giugno 2020, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, il dato non risulta presso ulteriori dipartimenti. La stessa Regione, come ribadito più volte, continua ad inserire l’area geografica di Manfredonia nella fascia bianca “Comuni senza casi”.

ATTUALMENTE POSITIVI (10.06.2020) BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE.

Foggia, Torremaggiore: tra “21-50” casi attualmente positivi.

San Marco in Lamis, > tra “11-20” casi attualmente positivi.

San Giovanni Rotondo, Cerignola > “6-10” casi

Manfredonia, Vieste e altri (vedi cartina in basso) > Comuni senza casi (per la Regione Puglia).

(10 giugno 2020, StatoQuotidiano.it).