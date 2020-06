Premiato il Coro Giovanile U. Giordano al festival internazionale ‘Sound Moscow’

Al III Festival Internazionale di Musica per Bambini e Giovani di Mosca “Sound Moscow”per la sezione 7-10 anni (ha ottenuto il punteggio 8,2/10) e ilper la sezione 15-18 anni (ha ottenuto punteggio 8,7/10) si sono classificati nella seconda fascia di merito. In particolare il Coro Giovanile è risultato secondo in assoluto nella propria categoria.

I due cori, diretti dal Maestro Luciano Fiore, si sono confrontati con gruppi della Russia, Bielorussia, Moldavia, Svizzera, Kazakistan, Lettonia, Serbia, Francia, Romania, Slovacchia e Polonia.

L’evento è organizzato da Zvucit Moscva, Chorus Inside International e Associazione corale russa, Unione dei compositori della Russia, Fgbuk “State Russian House of Folk Art”, Moscow Musical Society, Unione dei compositori di Mosca, Cattedra Unesco “Arte e educazione musicale per tutta la vita” presso l’Università pedagogica statale di Mosca.

Risultati ancora più prestigiosi relativamente alla Giuria che ha valutato i video formata da Lev Zinovievich Kontorovich (Russia), presidente della giuria, artista popolare della Federazione Russa, onorato artista della Federazione Russa, professore del Conservatorio statale “P.I. Ciajkovskij” di Mosca, direttore Artistico del Coro accademico russo del Bolshoi, del centro televisivo e radiofonico di musica di stato. Manolo Da Rold Mel (Italia), docente di musica corale al Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara, compositore e direttore del Coro Zumellese, rappresentante di Chorus Inside International. Alexander Germanovich Zanorin Saratov (Russia), rettore del Conservatorio di Stato “L. V. Sobinov” di Saratov, assistente professore di direzione. Sergey Viktorovich Ekimov, San Pietroburgo (Russia), decano della Facoltà di Composizione e Direzione Conservatorio di Stato “N. A. Rimsky-Korsakov” di San Pietroburgo, capo del dipartimento di direzione corale, professore membro dell’Unione dei compositori della Russia, vincitore del premio del governo di San Pietroburgo. Julia Valerievna Tikhonova Mosca (Russia), candidata alla storia dell’arte, professore associato di Mosca Conservatorio di Stato intitolato a P.I. Ciajkovskij, membro dell’Unione dei compositori di Mosca, laureato di concorsi tutti russi e internazionali.

“Sono felice di condividere con voi questo risultato- dice il maestro che dirige i cori Luciano Fiore- il coro dauno continua a crescere e a portare una immagine estremamente positiva della terra dauna, essere a ridosso della prima fascia di merito ci inorgoglisce, in attesa di poter riprendere le attività anche in presenza al termine di questa grave emergenza sanitaria. Ringrazio la Federazione Internazionale Chorus Inside per il grande lavoro che sta svolgendo per la diffusione e valorizzazione della coralità in Italia e nel mondo”.