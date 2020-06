Regionali. Sfida fra partiti e civici nel centrodestra, le liste da calibrare

Foggia, 10 giugno 2020. Il centrodestra prepara le liste per le regionali, e i partiti cercano di organizzarle mantenendo l’equilibrio con le civiche, che potrebbero essere due, una del presidente (il nome diè ancora incerto) e un’altra che potrebbe chiamarsi “Cambiamo la Puglia”.

In Forza Italia, stando alle ultime indiscrezioni, è sempre meno probabile che Michaela Di Donna possa candidarsi, per lei si indica il solito possibile approdo in Fdi o in una civica del presidente. Alfonso Fiore, il consigliere comunale che viene da An, non avrebbe scartato l’ipotesi di entrare nel partito della Meloni, se avvenisse prima delle regionali, con 6 consiglieri di questo partito al Comune, sarebbe quasi inevitabile assegnare loro un secondo assessorato. Un rimpasto con annessa candidatura alle regionali, improbabile prima della corsa verso il seggio barese. In tal caso la candidatura di Fiore si dirigerebbe verso Fdi. Ipotesi per manovre ad incastro in cui bisogna tenere conto delle segreterie di partito per eventuali passaggi, delle pedine che ad ogni oscillazione verso Fdi il partito stesso muove, come in una partita a scacchi. Per una Didonna che approda in Fdi c’è un Fiore che si sposterebbe, per un Leo Di Gioia che scende in campo in una civica c’è una forza concorrente che gli si para di fronte. In pratica, sembra di capire, la sfida è dove possano confluire i voti di Michaela Di Donna, in cui, è molto probabile, ci sarebbero anche quelli del sindaco. Leo Di Gioia nella civica o nella Lega, partito con cui si schierò alle europee? Le sue quotazioni oscillano, indifferentemente, nell’una o nell’altra formazione, ma fu assessore all’agricoltura, un settore che già appare un minato campo di battaglia elettorale. Dunque con Fitto, o con Altieri, o con chi verrà scelto, addirittura?

Fi vede i risultati di 5 anni fa su Foggia dove sfiorò il 20%, i dati provinciali furono del 13,4 %. L’obiettivo, a sentire alcuni candidati, è almeno il 14-15% per l’autunno prossimo. In lista Giandiego Gatta (oltre 9mila preferenze nel 2015) di Manfredonia. Altri probabili candidati sono da Torremaggiore Costanzo Di Iorio, Elisa De Maso, consigliere comunale di Lucera, Claudio Di Lernia di Cerignola, Mattia Azzone, consigliere provinciale di Castelluccio dei Sauri. Si dice che anche l’uscente consigliere regionale dell’Udc Napoleone Cera sarebbe della partita con gli azzurri, ma si tratta di voci discordi e non confermate, la lista del presidente potrebbe essere l’alternativa.

Con Paolo Dell’Erba, amministratore di Apricena, Antonio Giannatempo, ex sindaco di Cerignola, Marco Camporeale, ex sindaco di Serracapriola, Vincenzo Riontino, vicesindaco di Zapponeta. Alfonso Fiore, sempre che non scelga Fdi. Nella Lega i nomi quasi certi sono quelli di Joseph Splendido, Marco Trombetta, Luigi Miranda, Marianna Natale. Un fervore di partiti, certo, ma anche di civiche che si pongono nel solco del “civismo”, Emiliano docet, forse. Interessante sarà anche capire come si struttureranno le civiche di Italia Viva, in federazione con il movimento di Calenda, e quali candidati esprimerà.