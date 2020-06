Zapponeta, cittadino del Marocco “Aggredito per non aver firmato una petizione”

Zapponeta, 10 giugno 2020. “Sono stato aggredito per non aver firmato una petizione, assurdo“. E’ quanto racconta a StatoQuotidiano un cittadino di nazionalità marocchina, M.A., classe 1971. I fatti sono accaduti lo scorso 21 maggio, alle ore 12 circa, nei pressi dell’Ufficio Postale. Per i fatti l’uomo, residente a Zapponeta, ha presentato una denuncia – querela alla locale Stazione dei Carabinieri.

I FATTI. Come esposto da M.A., lo scorso 21 maggio, due uomini, tra i quali un esponente politico locale, hanno aggredito verbalmente e fisicamente il cittadino straniero. I due ipotetici aggressori erano tra i promotori di una petizione contro la realizzazione di un progetto nel territorio. Il cittadino originario del Marocco avrebbe manifestato il suo disinteresse alla petizione; in seguito, sarebbe stato prima apostrofato “Non capisci un …”, per poi subire l’aggressione. L’uomo, M.A., si è rivolto alle autorità competenti per denunciare i fatti. Sono in corso le indagini dei carabinieri.