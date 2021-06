Appalti Arsenale Taranto. “Notizia di reato infondata”: archiviata posizione Ammiraglio Bisceglia

(STATOQUOTIDIANO.IT). Roma, 10 giugno 2021. Il nominativo dell’Ammiraglio Matteo Bisceglia, originario di Manfredonia, era venuto alla ribalta delle cronache giornalistiche il 3 marzo 2020 per alcune sue conversazioni telefoniche con un impresario dell’indotto tarantino, dott. Armando De Comite, che l’Ammiraglio già conosceva da più di trent’anni e che, ultimamente, era stato sottoposto a intercettazione per altri fatti.

La “colpa” (si fa per dire) dell’Ammiraglio sarebbe stata, in questo caso, quella di aver segnalato al De Comite una piccola impresa di falegnameria e arredamenti di Manfredonia, a lui referenziata da un “compaesano” quale “eccellenza” nel settore, per un eventuale inserimento della stessa ditta nella lista dei potenziali subfornitori, al fine di un ampliamento del mercato concorrenziale per il consorzio tarantino, noto come CNT, aggiudicatario con Fincantieri del Contratto di ammodernamento della Nave Cavour.

Di recente, in data 29.12.2020 e 21.03.2021, rispettivamente, il Pubblico Ministero, dott. Maurizio Carbone, e il GUP, dott. Benedetto Ruberti, della Procura e della Magistratura di Taranto, hanno deciso senza riserve per l’archiviazione della “notizia di reato” a carico dell’Ammiraglio, in quanto “infondata”.

Infatti, sia l’autorità inquirente che quella giudiziaria al termine delle indagini hanno rilevato che, così come risulta dalla intercettazione, l’Ufficiale non ha esercitato “alcuna pressione neanche in forma allusiva” e che, invece, consapevole della propria posizione, non solo ha più volte rimarcato di non conoscere direttamente la società manfredoniana, ma ha anche invitato il Consorzio stesso a verificare le effettive capacità operative, la professionalità e, ovviamente, anche la convenienza economica della ditta segnalata.

Invece, ai primi di marzo 2020, per fuga di notizie riservate, numerose testate giornalistiche nazionali, prima ancora che i fatti fossero analizzati e senza che l’Ammiraglio avesse ricevuto alcuna informativa da parte delle autorità competenti, non hanno esitato, sotto la copertura del diritto di cronaca, a sfruttare la notorietà del personaggio in questione per suscitare un importante effetto mediatico, mettendo in ballo un fantomatico “potere coercitivo”, legato al suo ruolo di Capo della Direzione Nazionale degli Armamenti Navali, nell’assegnazione di lavori alla ditta “raccomandata”, così screditando incredibilmente il buon nome di un Ufficiale che aveva sempre onorato la Marina Militare, nel corso dell’intera sua carriera.

L’Ammiraglio Bisceglia, dunque, nel marzo 2020, veniva a conoscenza tramite i media d’essere indagato per un (presunto) gravissimo reato, altamente lesivo della propria reputazione, ancor più perché da alcuni mesi, in rappresentanza dell’Italia, aveva assunto la direzione di un’agenzia internazionale (OCCAR, con sede a Bonn) per il procurement della difesa militare in campo europeo.

L’Ammiraglio ha raccontato di aver ricevuto, di conseguenza, imbarazzanti richieste di spiegazioni dai vertici militari dei Paesi stranieri, azionisti dell’agenzia, e che, non disponendo di qualsivoglia informativa giudiziaria sul suo conto, non poteva che dichiarare la propria estraneità a qualsiasi vicenda illecita e mettere in campo la propria specchiata condotta morale tenuta per più di quarant’anni di servizio nella forza armata, che in effetti gli è servito a scongiurare una possibile richiesta di dimissioni.

L’ammiraglio, se da un lato si sente oggi di ringraziare la magistratura per il silenzioso e doveroso lavoro di approfondimento che ha portato al riconoscimento della sua estraneità nella vicenda tarantina, dall’altro esprime vivo disappunto verso gli organi di informazione da cui, pur in nome del ‘diritto di informazione’, ma senza fondatezza, era stato screditato pubblicamente.

Non è difficile immaginare i danni morali, le difficoltà nello svolgimento dell’attuale incarico e i problemi nei rapporti con colleghi ed amici, oltre che l’imbarazzo per tutta la propria famiglia e per la Nazione stessa, a causa di un fatto di così bassa rilevanza e, per quello che più conta, in assenza di alcunché di illecito.

Ancora più grave, secondo l’Ammiraglio, è, infine, il fatto che nessuno dei media, che lo hanno denigrato, quando ancora le indagini non erano state effettuate, si sia a tutt’oggi adoperato con la medesima enfasi a comunicare la sua estraneità alla vicenda, vieppiù se si tiene conto anche, come assodato alla fine, che da un lato la ditta di Manfredonia – per rapporti commerciali già intrapresi con il consorzio tarantino – era risultata assegnataria dei lavori d’arredamento della Nave Cavour ancor prima del contatto dell’Ammiraglio con il De Comite e, dall’altro, che l’offerta della ditta in questione era risultata pure più economica delle altre.