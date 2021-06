Rimini, 10/06/2021 – (corriereromagna) È stato assolto dall’accusa più grave, concussione, avere chiesto cioè favori sessuali per garantire l’impunità a eventuali controlli «perché il fatto non sussiste». Ma è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’imputato è un trentanovenne della provincia di Foggia all’epoca dei fatti, risalenti a quasi nove anni fa, in servizio nelle Marche a Urbino.

Il militare aveva una doppia vita in Romagna dove frequentava un giro di prostitute e si proponeva di dare loro una mano, stando a quanto ricostruito nell’inchiesta svolta dagli stessi colleghi dell’Arma e coordinata dalla pm Paola Bonetti.

Il carabiniere aiutava le sue amiche lucciole a scrivere annunci da pubblicare su internet, si rendeva disponibile a scattare loro delle fotografie senza veli e non solo. Avrebbe proposto a un paio di loro di accettarlo come partner per vendersi in rete come “coppia” a donne o coppie interessate all’esperienza in cambio di quattrocento euro da dividere poi in due. (corriereromagna)