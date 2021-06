Covid Puglia, rissa tra due donne su chi sia stata a infettare l’altra

Brindisi, 10/06/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il Covid, il nemico invisibile che tiene sotto scacco ormai da un anno e mezzo il mondo intero, non risparmia niente e nessuno. Ed è in grado di mettere in discussione, se non proprio rovinare del tutto, anche rapporti di amicizia saldi e duraturi nel tempo che sembravano poter resistere ad ogni tipo di ostacolo o interferenza. Proprio il Covid, infatti, è stata la causa che ha portato due donne, amiche appunto da decenni, dapprima a litigare e a venire quasi alle mani e poi a rompere ogni tipo di rapporto, sino quasi ad odiarsi.

Il motivo? Entrambe hanno contratto quasi contemporaneamente il virus e ciascuna di esse è convinta e ha accusato l’altra di averlo trasmesso senza aver preso le opportune contromisure. La discussione, come detto, è ben presto degenerata e, tra un’accusa e l’altra, le due ormai “ex amiche” se ne sono dette di tutti i colori ed erano pronte anche a menarsi, se non fosse stato per gli amici comuni presenti al diverbio, il cui intervento, dopo un iniziale momento di incredulità, ha evitato che la lite si trasformasse in una vera e propria rissa. (gazzettamezzogiorno)