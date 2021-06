Monte Sant’Angelo, 10/06/2021 – “Credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi di queste importanti occasioni che il cinema dà alla nostra città che ancora una volta è stata scelta per la sua bellezza e il suo immenso fascino. La produzione di Endemol ci porterà in prima serata su Rai 1 e sarà per noi una grande occasione di promozione de La Città dei due Siti UNESCO.