Le spiagge dei naturisti e dei nudisti in Puglia: Manfredonia c’è

Manfredonia, 10/05/2021 – (spiaggesalento) Anche se in Europa sono sicuramente più numerosi, in Italia negli ultimi anni è sempre più facile trovare centri naturisti dove poter trascorrere una giornata intera, una vacanza breve o lunga, a contatto con la natura in completo relax, circondati da paesaggi meravigliosi. Negli stessi centri è possibile partecipare alle attività sportive e ricreative anche con tutta la famiglia.

I centri naturisti della Puglia si trovano nel Gargano con il PARCO GARGANO e nel territorio di Brindisi alto Salento, a Carovigno nel Resort Naturista GROTTAMIRANDA.

Le spiagge naturiste in Italia

Queste sono invece le spiagge naturiste in Italia, quelle in cui le amministrazioni locali hanno autorizzato alla pratica naturista. Si tratta sempre di luoghi dal paesaggio incantevole dove la natura diventa un tutt’uno con la filosofia di vita del naturista o nudista. Oltre a quelle autorizzate esistono anche delle spiagge che per consuetudine sono ormai frequentate soltanto da nudisti e naturisti e divengono periodicamente il punto di riferimento per tutti gli amanti del genere.

Le spiagge ed i luoghi dove praticare il naturismo in Puglia e nel Salento.

A Vico del Gargano, per esempio, un posto bellissimo, realmente immerso nella natura offre ai naturalisti la possibilità di una vacanza tranquilla e rilassante in un magnifico campeggio che occupa solo una parte di un immenso parco: il cuore del campeggio è un piazzale con la Club House (salone-salotto-reception-cucina-bar) e una spettacolare piscina: qui il naturista qui può tranquillamente considerare la nudità come uno degli aspetti dello stare in armonia con la natura.

La spiaggia di Vignanotica lungo la provinciale vicino a Vieste, permette la pratica del nudismo.

Tra le mete pugliesi dei naturisti c’è anche il Lido di Siponto, al lato dello stabilimento dell’aeronautica fino al torrente Candelaro.

Nel Barese sulle spiagge di Torre Calderina, Cola Olidda e Torre Incina tra Polignano e Monopoli, la Freak Beach di Pietra Egea sono delle spiagge notoriamente frequentate da nudisti anche se non riconosciute ufficialmente. Si tratta infatti di località che il passaparola tra gli appassionati frequentatori, ha trasformato in punti di riferimento per nudisti, naturisti e tutto il popolo gay. (spiaggesalento)