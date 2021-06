Manfredonia, 10/06/2021 – “IL COMANDANTE Vista l’Ordinanza n. 64 del 28.05.2021, con la quale si autorizzava la ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., con sede in Manfredonia (Fg) sulla S.P. delle Saline, Km 0,900, in qualità di azienda esecutrice dei lavori di manutenzione delle reti idriche per conto dell’Acquedotto Pugliese, alla chiusura totale del traffico veicolare del Lungomare del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso viale Kennedy, ciò al fine di provvedere con urgenza alla riparazione di un tronco della fogna nera, onde scongiurare disservizio per l’utenza e lo sversamento di liquami nel tratto marino prospiciente; Vista la nota dell’Acquedotto Pugliese del 09.06.2021 pervenuta a mezzo Pec e assunta al protocollo generale del Comune con n. 24274, con la quale veniva comunicato che, a causa di imprevisti verificatisi durante i lavori, si era resa necessaria una proroga degli stessi dal giorno 13.06.2021 fino al giorno 18.06.2021 ;

Preso atto che i lavori di che trattasi rientrano nella fattispecie dei lavori urgenti dai quali deriva un interesse pubblico, previsti dall’art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.S. n. 8 del 17.07.2019; Ritenuto che sussistonoesigenze di sicurezza della circolazione e di interesse pubblico; Considerata l’urgente necessità di dover disciplinare, per il tempo strettamente legato alla esecuzione di lavori, la circolazione veicolare nella zona interessata; Ravvisata la necessità di vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli sulle strade interessate ai lavori; Visto il parere di conformità viabilistica espresso in data 10.06.2021 (prot. 870/PL);Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 25.03.2021 relativo all’affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo;Visto l’art. 107 del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 ( T.U.E.L.); Visti gli artt. 5comma 3, 7, 21e 38 del vigente Codice della stradae ss.mm.ii.;

O RDINA Da l giorno 13 al giorno 1 8 giugno 2021 , p er consentire i lavori di scavo in sede stradale per effettuare lavori indicati in premessa , è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti vie: A. Lungomare del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso viale Kennedy;

B.Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di strada interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati;

C.L’accesso continuerà ad esseregarantito per i mezzi di soccorso, quelli delle FF.OO., per i residenti nonché per i possessori di imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico;

E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

E’ fatto obbligo alla ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., di :-Apporre la segnaletica individuata dal D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. e dal D.M.del10 luglio 2002 e ss.mm.ii.-Indicare localmente le deviazioni e gli itinerari alternativiprovvedendo a concordare tali deviazioni con le compagnie di trasporti; E’ fatto altresì obbligo all’ impresa di rendere visibile, delimitare e segnalare il cantiere durante tutta la durata dei lavorial fine digarantire la sicurezza della circolazionesecondo quanto disposto dal vigente codice della strada e da tutte le altre disposizioni in materia.

AUTORIZZA La ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., dal giorno 13al giorno 18giugno2021, ex art. 21 del Codice della Strada, ad occupare il suolo pubblico nelle vie sopraindicate.La ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l. dovrà: Provvedere al termine dei lavorial totale ripristino dello stato dei luoghi nelle zona interessate. Informare doverosamente l’utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoriaemunirsi di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti normative di settore per l’esecuzione dei lavori di che trattasi. La presente ordinanzanon costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere rilasciati dagli uffici competenti. Essa viene rilasciata ai soli fini viabilistici per l’occupazione del suolo pubblico e può essere revocata in qualsiasi momento adinsindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità”.