Pd Cerignola a Metta: “Candidarsi in questo clima? Mediti chi lo sostiene”

“La decisione della Corte di Appello di Bari non lascia più spazio ad interpretazioni personali. La sentenza di incandidabilità per Franco Metta è l’ennesima conferma che negli anni della sua amministrazione c’è stata una condotta ritenuta illecita”. Lo scrive in una nota il Pd di Cerignola.

“Apprendiamo della sua volontà di ricandidarsi ugualmente, ma non possiamo che chiedergli: non ha già fatto abbastanza, Avv. Metta? Candidarsi in questo clima e con una possibile sentenza di terzo grado che vorrebbe dire, nuovamente, il Commissariamento della nostra Città a mandato in corso?

Non abbiamo già verificato che la mancanza di indirizzo politico implica una scarsa cura per la nostra comunità?”

“Chiediamo alle forze che lo sorreggono di meditare bene- prosegue la nota- perché vorrà dire assumersi tutte le responsabilità del caso. Auspichiamo almeno in questa circostanza sia adottato buon senso ed amore per la nostra Cerignola”.