Per la prima volta a Vieste sbarca la XX edizione del Libro Possibile

(ANSA) – BARI, 10 GIU – “La Puglia riparte dai libri, che hanno una funzione importante perché permettono a tutti noi di scoprire storie, racconti, ci consentono di immaginare il nostro futuro che viene dopo un periodo durissimo che è quello della pandemia. I libri ci insegneranno a correggere gli errori che abbiamo fatto nel passato e quindi a fare in modo che il futuro sia più equo, più solidale, capace di saper integrare.

E’ quello di cui abbiamo bisogno per ripartire”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Festival di Libro Possibile, in programma a Polignano a Mare (Bari) dal 7 al 10 luglio, e per la prima volta anche a Vieste (Foggia), il 22, 23, 29 e 30 luglio.

“In due città meravigliose, tra i luoghi più belli della Puglia – ha proseguito il governatore Michele Emiliano – si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con ‘Il Libro Possibile’. A Polignano e per la prima volta anche a Vieste, due gioielli affacciati sul mare che effondono bellezza da tutti i punti cardinali, ci ritroviamo insieme dopo un periodo non facile scandito dalla pandemia; e lo facciamo ricollocando proprio il libro e la lettura come veicolo di rinascita, di confronto delle idee, di dialogo e di relazioni feconde”.

“Ci ritroviamo, in nome della bellezza e della cultura, a discutere e riflettere sui temi cogenti del nostro tempo e ad ascoltare le voci più autentiche della letteratura, dell’arte, della scienza e del giornalismo” ha aggiunto Emiliano, ricordando che “ambiente, ecosostenibilità, legalità, turismo di qualità, sono solo alcuni grandi temi su cui si snoderanno dibattiti, tavole rotonde, riflessioni ampie e stimolanti”.

Per il presidente, inoltre, “la decisione di estendere il Festival a Vieste è tra le cose che mi convincono di più”, perché “la cosa più efficiente nei confronti della criminalità organizzata è la bellezza, la cultura, il libro”, non dimenticando che “senza Polignano tutto questo non sarebbe esistito”.

Fil rouge di tutti gli appuntamenti è ‘Il cielo è sempre più blu’. Un tema che omaggia il cantautore Rino Gaetano a 40 anni dalla sua scomparsa. “Il Festival si apre a Polignano con Giuliano Sangiorgi, un personaggio legato a questa città grazie alla interpretazione di Meraviglioso di Domenico Modugno, e si chiude a Vieste con Roberto Saviano, perché il percorso sulla legalità è fondamentale”, ha spiegato la direttrice artistica del festival, Rosella Santoro. Nel parterre della XX edizione del Libro Possibile un grande ospite internazionale: Patrick McGrath presenterà a Vieste il suo ultimo thriller new gothic, La lampada del diavolo (La nave di Teseo). Polignano ospiterà i ministri della Salute, Roberto Speranza, e del Lavoro Andrea Orlando. E poi ancora Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano, che nel suo ultimo libro analizza l’attuale situazione sociale ed economica del Paese, svelando i segreti per la crescita. Ampio spazio alle eccellenze dell’imprenditoria italiana riconosciute anche all’estero con Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti e Giuseppe Stigliano.

Focus sulla legalità a Vieste: tra gli ospiti il magistrato Roberto Scarpinato, Marco D’Amore, interprete di Gomorra, oggi regista e autore; il giovane rapper dal passato difficile, Blind; Salvatore Borsellino. Amnesty International è presente a Polignano a Mare con il portavoce italiano Riccardo Noury e la testimonianza di Moni Ovadia; Cecilia Strada, Gabriella Nobile e Gherardo Colombo protagonisti dell’incontro intitolato Il sogno di Resq – la nave che salva vite umane; Carolina e Anita Paolicchi presentano il libro Al cuore della migrazione (Astarte edizioni), i cui proventi sono devoluti a SOS Mediterranee. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione online sul sito www.libropossibile.com o presso il Libro Possibile Caffè di via Caduti di via Fani a Polignano. Il biglietto ha un costo di 3 euro che, come per la passata edizione, sarà devoluto in beneficienza. (ANSA)