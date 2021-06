Manfredonia. Matteo di Palma: “Storia di Ilde, come fiori tra le pietre”

Manfredonia, 10 giugno 2021. La piccola Ilde passa i primi anni della sua vita in orfanotrofio finché non trova una famiglia che prima la adotta e poi la ripudia. Inizia così la scoperta della sua essenza tra le mura e le strade di una Manfredonia degli inizi del Novecento intrisa di scandalo e perbenismo. Il libro, scritto da Matteo di Palma, disponibile su Amazon nella versione libro cartaceo e formato ebook, è una finestra aperta sull’animo umano e sulla storia locale che descrive con toni satinati e accuratezza.

Matteo Di Palma racconta della sua protagonista, dicendo di lei:”Ilde è una pausa necessaria tra le parole. Siede tra le dieresi come un respiro. È la personificazione dell’attesa, come l’ attesa di un perdono, di un cambiamento, l’attesa di vivere o tornare a vivere. Ilde è frutto del suo tempo, quando ancora l’uomo parlava con gli alberi, quando leggere il cielo era possibile e semplice, quando il divino camminava tra la gente e tutto aveva il profumo della terra portato dal vento.

La storia di una donna in costante divenire, modellata dagli eventi, plasmata dal tempo.

In una società che con lentezza si separa dalle tradizioni per accogliere l’acciaio ed il cemento. Il racconto nasce dall’ esigenza di ricordare. Ricordare per comprendere, ricordare per non ripetere, ricordare per non dimenticare. Siamo i figli di un passato violento che attende silente il momento per riemergere più ferino che mai. Ma il destino è stabilito, è scritto nelle stelle. Le stesse che non siamo più in grado di leggere. Ilde scoprirà sulla sua pelle l’ineluttabilità del fato, imparando a camminare sul lungo sentiero dell’accettazione, ma con la determinazione di un eroina dalle mani piene di calli, di sofferenze, di dolori necessari per osservare, attraverso le feritoie della propria anima, i dolori del genere umano, per accettarli, per comprenderli, per guarirli”.