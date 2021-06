Una storia di tenacia al femminile, quella di Tina Guerra, 41 anni, originaria di Manfredonia, ma ormai anconetana di adozione visto che nel capoluogo dorico ci vive da 20 anni, si è sposata, è diventata mamma mentre sorelle e genitori l’hanno raggiunta negli anni.

passato al terzo tentativo e tutti gli esami del primo semestre superati e anche con una media ottima, 29.7: “C’è sempre stato un vuoto dentro di me. Non essere riuscita a passare il test per entrare a Medicina allora è rimasta come una sorta di incompiuta – racconta la 41enne pugliese trapiantata ad Ancona – Nel frattempo la vita mi ha regalato tante altre cose, ma quel lumicino non si è mai spento. Adesso, attraverso sacrifici importanti, sto riuscendo a conciliare il mio lavoro di segreteria presso una grande azienda del territorio anconetano, gli studi universitari e l’educazione dei figli di 4 e 7 anni”. (ilrestodelcarlino)