Vaccino Covid: dopo quanto si può fare sport e si è protetti?

(gazzetta.it) Dopo quanto tempo dal vaccino possiamo riprendere a fare sport e ad allenarci in palestra? Cosa fare dopo aver ricevuto il vaccino? Dopo quanto tempo dalla prima dose siamo realmente protetti? Cosa rischiamo se dobbiamo fare la seconda dose col caldo estivo? Abbiamo chiesto di aiutarci a fare chiarezza al professor Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

DOPO IL VACCINO POSSIAMO RIPRENDERE SUBITO L’ATTIVITÀ FISICA E L’ALLENAMENTO? —

Quando facciamo un vaccino, le cellule muscolari in cui viene iniettato vengono indotte a produrre pezzi del virus (come la proteina Spike, ndr). L’organismo genera così una risposta immunitaria contro tali proteine, distruggendo anche le fibre muscolari coinvolte. Questo si traduce in una situazione di infiammazione locale, che può durare alcuni giorni. Il consiglio è lasciare a riposo la zona interessata per un po’, in questo caso la spalla, perché sforzarla potrebbe peggiorare l’infiammazione locale.

DOPO QUANTI GIORNI POSSIAMO FARE UNA CORSA O ANDARE IN PALESTRA? —

È questione di buon senso: nelle giornate immediatamente successive, diciamo da 2 a 4 giorni dopo, si concentrano la quasi totalità delle reazioni benigne al vaccino, come malessere generale, stanchezza o quant’altro. In quel lasso di tempo è meglio starsene tranquilli e far riposare l’arto superiore, evitando di andare in palestra a sollevare pesi, facendo forza sul deltoide, che è il muscolo della spalla dove è stato inoculato il vaccino. Probabilmente non accadrebbe nulla di grave, ma è come se esercitassimo un muscolo su cui abbiamo subito un piccolo strappo. Se stiamo bene possiamo invece andare a correre o fare altre attività che non richiedono un uso intenso del braccio. (gazzetta.it).