Crisi settore pesca, Rotice: “Disagio di migliaia di famiglie non sostenibile”

Manfredonia (Fg), 10 Giugno 2022 – La crisi del settore pesca a livello nazionale sta assumendo dei toni sempre più drammatici. Una situazione che rischia di compromettere in maniera seria la tenuta sociale oltre che economica delle comunità.

Allo stato attuale non è arrivato ancora alcun indennizzo, lasciando nella disperazione migliaia di famiglie, private del diritto al lavoro. In attesa di risposte concrete Il Sindaco di Manfredonia ha deciso di appellarsi al Sottosegretario al MIPAAF On. Francesco Battistoni, al Prefetto di Foggia Dott. Carmine Esposito, all’Assessore Regionale Agricoltura e Pesca Dott. Donato Pentassuglia:

“Ormai, la categoria è in agitazione da tre settimane in uno stato di paralisi generale con gravissime ripercussioni rispetto alle quali ad armatori e pescatori non vengono fornite rassicuranti indicazioni. Rispetto alla mannaia del caro gasolio occorrono misure che possano consentire di riprendere l’uscita in mare in condizioni dignitose”.

Poi il Sindaco di Manfredonia sottolinea:

“Facendomi loro portavoce, porgo alla Vostra attenzione diverse questioni, fra le quali l’assegnazione del fermo biologico 2021, attesa da diversi mesi. C’è molta delusione e preoccupazione di un’intera categoria che con dignità e correttezza da settimane sta portando avanti una protesta pacifica per far manifestare un disagio non più sostenibile”.

“L’Associazione Armatori di Manfredonia, in collegamento con i riferimenti nazionali, questa mattina mi ha comunicato che il fronte della protesta lascia liberi di scegliere secondo coscienza l’uscita a mare per consentire a qualcuno la possibilità di poter garantirsi un minimo sostentamento per sopravvivere, pur non avendo alcuna certezza di guadagno per sé e per i dipendenti. Gli stessi, però, precisano che lo stato il fronte resta compatto e lo stato di agitazione continua e resta permanente in attesa di risposte risolutive da parte degli organi preposti. Certo della Vostra operatività e sensibilità, ringraziandoVi anticipatamente per la disponibilità e l’impegno, resto in attesa di Vostro riscontro su tali proposte, possibilmente da affrontare in un confronto tra le parti”, conclude il Sindaco di Manfredonia, Ing.Gianni Rotice.

Allegato:

CRISI SETTORE PESCA – PROPOSTE D’AIUTO DELLA MARINERIA DI MANFREDONIA-signed