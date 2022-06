Foggia, Circolo FDI Manzi: “Scuole d’infanzia, commissari ci ripensano”

Foggia, 10 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Circolo territorio di Fratelli d’Italia Leonardo Manzi:

L’operazione attuata dai Commissari del Comune di Foggia in merito alla chiusura delle scuole d’infanzia, apparve da subito una scelta avventata ed immotivata.

Apprendiamo con soddisfazione un ripensamento.

Proposte atte a rivedere questa operazione, che avrebbe avuto ripercussioni occupazionali e sociali, furono esplicitate nella Riunione Programmatica Provinciale di Fratelli d’Italia del 30 dicembre scorso presso la Biblioteca Comunale di Foggia, da parte dell’On Galeazzo Bignami, Commissario Provinciale del Partito.

Siamo stati ascoltati.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per una scelta quanto mai opportuna e razionale anche alla luce delle ultime classifiche sulla qualità di vita, in particolare di quella dei bambini, che è spietata. Vede relegato il nostro territorio all’ ultima posizione di questa speciale classifica. Se non si fosse posto rimedio, la situazione si sarebbe avviata verso un irrimediabile, inarrestabile declino.

Fratelli d’Italia

Il Circolo Territoriale Leonardo Manzi Foggia