Garofalo saluta il Foggia: “Grazie perchè mi avete fatto sentire uno di voi”

StatoQuotidiano.it Foggia, 10 Giugno 2022. Nel nuovo corso del Foggia targato Roberto Boscaglia non farà parte Vincenzo Garofalo. Il centrocampista rossonero dopo due anni trascorsi sul prato dello Zaccheria, firmerà da svincolato un contratto che lo legherà alle rondinelle del Brescia nel campionato cadetto. Una grande occasione per il calciatore che si è messo in evidenza soprattutto nel corso della stagione appena trascorsa, realizzando 7 reti tra campionato e coppa Italia, ed essendo uno degli elementi importanti dello scacchiere zemaniano. il giocatore ventiduenne irpino ha reso noto l’addio alla piazza foggiana con un lungo ed accorato post sul proprio canale social rendendo omaggio ai propri trascorsi in maglia rossonera e per salutare i suoi tifosi, che ora lo potranno ammirare con la maglia del Brescia di Cellino, nella corsa alla serie A.

” Grazie Foggia. Grazie per questi due anni che non dimenticherò mai. Grazie, per il vostro calore che ci ha accompagnato in giro per l’Italia. Grazie perchè, tra gli alti e bassi, ci avete fatto sentire sempre la vostra vicinanza. Grazie a tutte le persone che questa esperienza mi ha dato la fortuna di conoscere. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, la mia seconda famiglia. Grazie a Mister Zeman e il suo staff che mi ha insegnato tantissimo. Grazie a tutte quelle persone che, lavorando dietro le quinte, fanno sì che non manchi mai nulla. Non basterebbero altri 1000 grazie per esprimere ciò che mi avete trasmesso in questi intensi due anni. Foggia vive di calcio e nelle 67 occasioni in cui ho avuto l’onore di indossare questa maglia ho sempre lottato e sofferto per difendere questi colori. Semplicemente grazie perchè mi avete fatto sentire uno di voi e capire che il Foggia non è solo una squadra di calcio ma molto di più”.