Il 12 giugno si vota per i referendum, 5 schede su giustizia e Csm

Statoquotidiano.it, 10 giugno 2022. Domenica 12 giugno tutti gli elettori italiani saranno chiamati a votare per i referendum sulla giustizia. Si tratta di cinque quesiti riguardanti la legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e la valutazione dei magistrati e le candidature al Csm.

Si vota in una sola giornata, dalle 7 alle 23, in contemporanea con le elezioni comunali. I quesiti referendari saranno cinque, ma gli elettori potranno scegliere anche di votare per uno solo. Votando Sì la scelta è per abrogare la legge in vigore, votando No resta tutto com’è ora.

Ecco la sintesi dei quesiti e i colori delle schede tratta dal sito money.it.

Per il primo quesito la scheda sarà rossa: si vota per l’abrogazione della legge Severino. Ovvero la norma che prevede l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive dopo le sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Per il secondo quesito la scheda è arancione e la domanda riguarda la limitazione delle misure cautelari. Si chiede se si vuole abolire la norma con cui la reiterazione del reato è tra le motivazioni per cui i giudici, prima del processo, possono stabilire la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari.

Con la scheda gialla si vota per il terzo quesito, riguardante la separazione delle funzioni dei magistrati. Se vince il Sì vengono abrogate le norme che permettono al magistrato di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. I magistrati dovranno quindi scegliere a inizio carriera quale ruolo ricoprire, se quello di giudice o di pm.

Per il quarto quesito la scheda sarà grigia: si vota sulla partecipazione dei membri laici alle deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari. In sostanza si chiede di decidere se la valutazione dei magistrati debba essere allargata anche ad altri esperti di materie giuridiche, come avvocati e accademici.

Ultimo quesito, il quinto, avrà una scheda verde. Si chiede di abrogare l’obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi come membro del Consiglio superiore della magistratura. Oggi ogni magistrato deve avere, per candidarsi, almeno 25 firme a suo supporto.