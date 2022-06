Incendio in chiesa nel Foggiano, salva l’urna coi resti del Santo

FOGGIA, 10/06/2022 – “Circa un’ora fa, all’interno della Chiesa di Santa Maria in Silvis, a causa di un cero votivo eccessivamente consumato, si è sviluppato un pericolosissimo incendio sul trono ligneo espositivo.

Sul questo basamento era posta la pedana e sovrastante era collocata la sacra Urna di San Fortunato Martire. Il fuoco dopo aver bruciato, il tappeto, il trono e la pedana, avvolgendo anche l’ Urna, miracolosamente si spegneva, senza arrecare ulteriori danni. Il parroco don Renato, intervenuto per primo ha subito allarmato, il Sindaco e tutti i fedeli, che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la chiesa”.

Lo riporta il Comune di Serracapriola.