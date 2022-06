Manfredonia, De Luca: “Ennesimo sversamento liquami dopo acquazzone”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/06/2022 – “Da 5 anni come Verdi abbiamo chiesto alle varie amministrazioni di intervenire su 2 livelli: in primis costringere AQP a realizzare una nuova condotta fognaria che allegerisca la pressione su quella esistente, in secundis impedire alle acque piovane di entrare nelle fogne nere.

Se sul primo punto i tempi sono lunghi, sul secondo si potrebbe intervenire in più rapidamente. Infatti è vietato dalla legge immettere le acque piovane nelle fognature (e la città di Manfredonia ha le fogne bianche e nere separate). Allora da dove viene quell’acqua? Da scarichi abusivi di condomini che hanno “infilato” i pluviali nella fognatura. Al sindaco Rotice chiediamo di emettere una ordinanza per ribadire il concetto della separazione delle condotte ed obbligare i condomini fuorilegge ad adeguarsi entro un tempo congruo. In mancanza emettere sanzioni ed ordinanze di ripristino”.