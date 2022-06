Manfredonia. “Strisce blu a pagamento”, la protesta: “Ci volete affossare? Era proprio il momento?”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 10 giugno 2022. La questione parcheggi, entrati in vigore da qualche giorno, è ormai l’argomento più dibattuto in città.

La decisione dei commissari straordinari, asettica e finalizzata a rendere credibile ed accoglibile il piano di rientro, evidentemente non ha tenuto in debito conto le criticità conseguenti la entrata in vigore, conseguenze economiche che si riverberano ed incidono soprattutto sulle tasche dei cittadini. Non c’è categoria che non sia indignata, tra cittadini comuni, commercianti, professionisti e via dicendo.

Lo spunto di riflessione, direi l’ennesimo e scontato, mi è stato fornito questa mattina da un assistente sociale che dopo avermi avvicinato, con garbo, rilevava la difficoltà di farsi carico del costo del parcheggio nell’esercizio della propria attività lavorativa, dovendo recarsi di ora in ora presso il domicilio degli utenti per lavoro. Stessa problematica per medici, fisioterapisti e tutti quelli che lavorano a domicilio e stipendiati pubblici.

Protesta vibrante dei commercianti del mercatino di Santa Restituta che lamentano, dalla entrata in vigore della sosta a pagamento, un vertiginoso calo di avventori, in sostanza il mercatino, tra i più frequentati e convenienti di Manfredonia sta diventando un autentico deserto. Eloquente la protesta della fiorista Marilena Salcuni che decisamente chiede alla amministrazione comunale di intervenire rendendo i liberi i parcheggi del mercatino perché i commercianti, dopo due anni di pandemia e sacrifici sono letteralmente allo stremo.

“Non bastava l’aumento generalizzato dei prezzi, ora anche il costo dei parcheggi che ha diminuito sensibilmente i clienti, quindi c’è il rischio di non portare più reddito a casa”.

Indignazione anche dei commercianti del centro storico, le cui attività commerciali, già fortemente penalizzate dalla Ztl, ora debbono anche subire il caro parcheggi che devia i possibili acquirenti verso altri lidi commerciali, con i negozi vuoti.

Paesi limitrofi, quali Mattinata e Vieste sono dotati di Ztl ma la stessa entra in vigore solo dopo le 18, proprio per consentire ai cittadini e turisti di spendere nel centro abitato. Non solo, i costi dei parcheggi, sono contenuti per i residenti che usufruiscono di abbonamenti agevolati mentre le tariffe per i non residenti sono contenute e comunque inferiori a quelle di Manfredonia dove per un’ora di sosta è previsto un oneroso esborso di 1,20 euro.

I cittadini hanno dato un segnale inequivocabile, disertando la sosta a pagamento, difatti, monitorando gli stalli, per il 95% risultano non occupati.

Chiaro che occorrerà del tempo per un report attendibile sulla questione parcheggi e sugli introiti ma nelle more, certi segnali, soprattutto di insofferenza da parte dei cittadini e commercianti, sono eloquenti e non devono essere trascurati.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un consiglio comunale monotematico proprio sulla questione parcheggi nel quale si spera possa concordemente trovata una soluzione ad una annosa questione che rischia di compromettere ulteriormente la già precaria economia della città.

Antonio Castriotta