Puglia, scontro tra due auto e furgone: un morto e due feriti gravi

BARI, 10/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) La Statale 100 miete un’altra vittima. È di un morto e tre feriti il bilancio, ancora provvisorio, di un incidente stradale che si è verificato sulla trada che congiunge Taranto a Bari, all’altezza di Mottola.

Lo scontro fra un camion e tre auto si è verificato intorno alle 15. Nell’impatto ha perso la vita una persona, mentre altre due sarebbero rimaste ferite gravemente e trasportate all’ospedale di Castellaneta. Un terzo ferito sarebbe stato invece condotto al nosocomio di Taranto. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che transitavano in quel tratto.Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri di Castellaneta e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa e il traffico deviato in altre direzioni. Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni. Sempre sullo stesso tratto, lo scontro fra un tir e due automobili causò la morte di una donna di 56 anni. (gazzettamezzogiorno)