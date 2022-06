San Giovanni Rotondo, Vittoria Steduto è il nuovo assessore all’urbanistica

FOGGIA, 10/06/2022 – È stata accolta oggi a Palazzo di città l’avvocato Vittoria Steduto, nuovo assessore con deleghe all’urbanistica, edilizia residenziale e pubblica, toponomastica, cultura, spettacolo, istruzione, servizi scolastici ed edilizia scolastica, contenzioso, agricoltura e politiche comunitarie, subentrata all’ing. Angela Barbano.

A darne notizia il sindaco Michele Crisetti che, con un post sui social, non ha mancato di ricordare la Barbano, che il 31 maggio scorso ha protocollato le sue dimissioni dopo tre mesi di lavoro come assessore della città di San Giovanni Rotondo: «Ad Angela va tutta la mia stima e riconoscenza perché, seppure per un tempo breve, ha ricoperto il suo ruolo con passione e dedizione». «A Vittoria i migliori auguri di buon lavoro da parte mia, della Giunta e di tutta l’amministrazione comunale» ha poi concluso il primo cittadino.