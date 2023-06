Lite tra rivali in amore finisce in accoltellamento: un ferito in ospedale

CERIGNOLA (FOGGIA) – Ieri sera, intorno alle 21:00, vi è stato un accoltellamento tra due rivali in amore. Una mamma con due bambini era al parco era col nuovo compagno quando sono stati raggiunti dal padre dei due figli, a sua volta accompagnato da un’altra persona.

Gli animi, dopo una breve discussione, sono diventati roventi sfociando in un accoltellamento e un lieve ferimento.

Uno dei due uomini è stato infatti colpito all’addome ed è ora ricoverato presso l’ospedale Tatarella di Cerignola. Dalle prime informazioni pare non sia in pericolo di vita. L’altro uomo ha riportato ferite al braccio. La polizia indaga per stabilire il movente, le responsabilità e a chi appartenesse il coltello utilizzato durante la rissa. Lo riporta il sito marchiodoc.it