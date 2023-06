Nota influencer chiede hotel gratis e 600 euro. Gestore: “Basta scrocconi”

ROMA – Pernottamento gratis per lei, due amici e il cane, oltre a un pagamento di seicento euro in cambio di visibilità e storie Instagram. Questa l’offerta arrivata a un albergatore di Roma da parte di una nota influencer fresca di reality e con un seguito da un milione di followers.

Tornano gli influencer scrocconi, categoria che poco piace a chi gestisce un’attività con spese vere e non tramite stories da pubblicare sui social. Stavolta l’albergatore ha rifiutato la richiesta e deciso, ritenendola assurda, di denunciarla pubblicamente.

Fonte: Novella2000

La vicenda è riportata da Il Messaggero. “Buongiorno, ho avuto modo di visionare il vostro sito e ritenerlo in linea per l’arrivo dell’influencer del momento a Roma”, si legge nella mail probabilmente mandata dall’agente. “Il cachet è di 600 euro, in cambio del tag su Instagram Story”.

Una richiesta che il titolare dell’albergo ha deciso di declinare. “La ringrazio per la sua vantaggiosissima (il tono è ovviamente ironico ndr) proposta ma purtroppo non possiamo accettare. Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel”.

Lo riporta il sito fanpage.