Playoff Serie C: Foggia-Lecco, date e orari delle due finali

FOGGIA – Saranno Foggia e Lecco a giocarsi l’ultimo posto per la promozione in Serie B. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Pescara e Cesena entrambe battute ai calci di rigore. La finale si disputerà con gare di andata e ritorno. Martedì 13 giugno alle 21.30 si giocherà allo Zaccheria. Il ritorno domenica 18 giugno alle 17.30 al Rigamonti Ceppi. Lecco-Foggia è visibile in diretta tv con diverse opzioni, tra cui quella in chiaro per tutti.

In questo primo caso basta accedere ai canali Rai e in particolare a Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Diretta su Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD.