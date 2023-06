In consiglio regionale Puglia la proposta di legge- proponenti Filippo Caracciolo Pd), Giuseppe Tupputi (Con Emiliano), Francesco La Notte (Gruppo Misto), Marco Vizzino (Popolari con Emiliano) Marco Galante (M5s), Saverio Tammaco (Per la Puglia)- per reintrodurre nell’ordinamento regionale pugliese il trattamento indennitario di fine mandato, soppresso per effetto della legge regionale 30 novembre 2012 che ne aveva previsto l’abolizione.

Allora i consiglieri regionali erano 70 e non 50 com’è attualmente. Come si ottiene l’assegno di fine mandato? Operando annualmente su indennità di carica una trattenuta del 24%.

Dunque su indennità di 7mila euro al mese, verrà trattenuto il 24%, cioè 1.680 euro all’anno. Per una sola legislatura, quindi 5 anni, le trattenute ammonteranno a 8.400 euro.

“A far data dal gennaio 2013 – legge n. 213/2012, si legge nella stessa proposta di legge- a coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale spetta I ‘assegno di fine mandato anche se cessati dalla carica nel corso della legislatura”.

Dunque questa operazione di fine mandato ha valore retroattivo non solo per i consiglieri che avevano abolito l’assegno ma anche per i componenti della giunta, gli assessori non eletti.

Alle casse del bilancio del Consiglio regionale l’operazione costa 3 milioni e 700mila euro per l’esericizio 2023, 310mila euro per il 2024, stesso importo per il 2025.