Si rendono noti i dati relativi all’affluenza finale alle urne al termine della seconda giornata delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative.

A San Severo hanno votato:

ELEZIONI EUROPEE: 13272 uomini e 13985 donne per un totale votanti di 27257 su 43.895 aventi diritto al voto pari al 62.09%.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 13272 uomini e 14007 donne per un totale votanti di 27279 su 44.086 aventi diritto al voto pari al 61,87%.

Nel 2019 l’affluenza finale era stata del 64,14%.

Il dato di affluenza finale si riferisce a tutte le 56 sezioni ubicate nel territorio urbano della Città.

Sul sito internet del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it nella sezione RISULTATI ELETTORALI, o direttamente all’indirizzo URL:

http://egov.hseweb.it/sansevero/el/risultati_elettorali.php

sono disponibili i dati relativi all’affluenza per ognuna delle 56 sezioni, sia per le elezioni europee che per quelle amministrative.

Durante lo spoglio relativo alle europee – che è iniziato dopo la chiusura dei seggi – saranno visibili in tempo reale tutti i dati del voto espresso dai cittadini sanseveresi anche per ogni singola sezione.

Lo spoglio delle elezioni amministrative avrà inizio alle ore 14,00 di lunedì 10 giugno 2024.