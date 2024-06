Con l’ordinanza n. 132/101 del 06.06.2024, l’Ufficio Tecnico del Comune di Cerignola ha disposto l’interdizione alla circolazione stradale in alcune vie della città per la giornata di martedì 11 giugno, dalle ore 6:59 alle ore 15:01.

Gli autobus delle Ferrovie del Gargano, in servizio di trasporto pubblico locale (TPL), seguiranno itinerari alternativi indicati nella locandina allegata all’ordinanza.

Nella stessa giornata, saranno soppresse le fermate di:

– Via Benedetto Croce

– Piano San Rocco (località Fosse)

– Via Consolare

– Via Fratelli Rosselli

– Via Puglie

– Via Milano

– Via Manfredonia

Si invitano i cittadini a prendere visione degli itinerari alternativi e a organizzare i propri spostamenti di conseguenza.

Lo riporta cerignolaviva.it