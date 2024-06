È in corso una vasta operazione di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia nella zona industriale di Cerignola, nei pressi dell’Interporto. L’intervento, secondo il cronoprogramma, dovrebbe concludersi il 31 luglio, ma è probabile che termini prima del previsto.

Nella prima giornata di lavoro, gli operai della Ecodaunia, incaricata dal Comune, hanno riempito due cassoni e un furgone con ferraglia, pneumatici, materassi, vari oggetti ingombranti e sacchi di immondizia.

L’attività è finanziata dalla Regione Puglia, che ha assegnato al Comune di Cerignola un contributo di poco inferiore a 50.000 euro. “Il sostegno finanziario ottenuto dalla Regione Puglia è prezioso per i comuni, le cui capacità economiche non sono sufficienti per affrontare la bonifica di queste vere e proprie discariche abusive. Inoltre, la collaborazione tra gli uffici ci ha permesso di correggere gli errori che inizialmente ci avevano escluso dal contributo”, ha dichiarato il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

“Ci impegniamo quotidianamente a contrastare il dannoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche grazie alle opportunità offerte dalla Regione Puglia e al buon lavoro della nostra tecnostruttura. Con i fatti smentiamo le critiche pretestuose”, ha aggiunto il sindaco.

“Solo alla fine della raccolta straordinaria potremo sapere esattamente cosa e quanto è stato abbandonato da persone e imprese che inquinano le nostre campagne per risparmiare sui costi dello smaltimento regolare”, ha commentato Michele Lasalvia, assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici.